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Тихонов объяснил, почему гол Дмитриева "Рубину" - случайность

Бывший игрок "Спартака" Андрей Тихонов оценил гол футболиста красно-белых Игоря Дмитриева в ворота "Рубина".
Фото: ФК "Спартак"
Андрей Тихонов считает, что гол является случайным, потому что был забит с нерабочей ноги.

"Это везение, случайность, потому что он левша. Если бы он вышел под левую и бил бы так, то, конечно же, мастерство. А под правую ногу - это удача.
Мы в футбол играем, что это такое, когда игрок бежит быстро и бьёт не со своей ноги? Я думаю, что это просто удача", - сказал Тихонов "Матч ТВ".

Вчера, 28 октября, московский "Спартак" принял на своем стадионе казанский "Рубин" в рамках группового этапа Кубка России. Команда Хуана Карлоса Карседо одержала победу со счетом 1:0.

Единственный гол забил левый вингер красно-белых Игорь Дмитриев, отличившийся в начале первого тайма.

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