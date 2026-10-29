Тихонов объяснил, почему гол Дмитриева "Рубину" - случайность

"Это везение, случайность, потому что он левша. Если бы он вышел под левую и бил бы так, то, конечно же, мастерство. А под правую ногу - это удача.Мы в футбол играем, что это такое, когда игрок бежит быстро и бьёт не со своей ноги? Я думаю, что это просто удача", - сказал Тихонов "Матч ТВ".
Вчера, 28 октября, московский "Спартак" принял на своем стадионе казанский "Рубин" в рамках группового этапа Кубка России. Команда Хуана Карлоса Карседо одержала победу со счетом 1:0.
Единственный гол забил левый вингер красно-белых Игорь Дмитриев, отличившийся в начале первого тайма.