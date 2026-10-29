Топ-клуб АПЛ запросил ложу на матч "Галатасарая", чтобы оценить Батракова- источник

Представители английского клуба запросили целую ложу на матч "Галатасарая", чтобы оценить игру Алексея Батракова вживую.

Фото: ФК "Галатасарай"

По информации источника, "Ливерпуль" запросил у "Галатасарая" ложу на следующий матч ЛЧ, чтобы оценить игру футболиста вживую.



Алексей Батраков выступает в составе турецкого клуба с 20 августа. На данный момент атакующий полузащитник провел за "львов" 10 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.



"Галатасарай" сыграет в Лиге чемпионов 3 ноября против "Штутгарта". Встреча пройдет в Стамбуле, начало - в 20:45 по московскому времени.



Источник: Sozcu