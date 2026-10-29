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Булатов прокомментировал победу "Крыльев Советов" над "Динамо" Мх

Наставник "Крыльев Советов" Сергей Булатов объяснил, почему его команда снизила интенсивность игры во втором тайме матча Кубка России против махачкалинского "Динамо".
Фото: ПФК "Крылья Советов"
Самарцы одержали победу со счётом 2:0 в пятом туре группового этапа Пути РПЛ. По словам тренера, после перерыва футболисты действовали с учётом результата и старались сохранить силы перед предстоящей встречей с "Зенитом".

- В первом тайме нам не хватило конкретики. Было большое преимущество. Но не было особых моментов. Во втором тайме играли по счету. В какой-то момент подостановили команду, стали экономить силы. Начали уже думать об игре с "Зенитом", - цитирует Булатова [leech=http://matchtv.ru]"Матч ТВ"[/leech
].
Специалист также подчеркнул, что для клуба важно продолжить выступление в Пути РПЛ Кубка России, поскольку это имеет финансовое значение.

После пяти матчей "Крылья Советов" занимают второе место в группе C, набрав девять очков.

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