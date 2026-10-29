Булатов прокомментировал победу "Крыльев Советов" над "Динамо" Мх

Фото: ПФК "Крылья Советов"

- В первом тайме нам не хватило конкретики. Было большое преимущество. Но не было особых моментов. Во втором тайме играли по счету. В какой-то момент подостановили команду, стали экономить силы. Начали уже думать об игре с "Зенитом", - цитирует Булатова [leech=http://matchtv.ru]"Матч ТВ"[/leech