Нападающий Амар Рахманович отличился на 32-й минуте и вывел хозяев поля вперед. На 68-й минуте полузащитник Михайло Баньяц удвоил преимущество и установил окончательный счет на табло в Самаре.
Кубок России
Путь РПЛ. Группа С. 5 тур
Голы: Рахманович, 32, Баньяц, 68.
"Крылья Советов": Фролов, Печенин, Ороз, Чернов, Фернандес, Горшков, Ахметов (Чесноков, 46), Витюгов (Костанца, 60), Салтыков (Баньяц, 60), Шитов, Рахманович (Мукаилов, 67).
"Динамо" Махачкала: Карабашев, Ахмедов, Алибеков, Кагермазов, Сандрачук (Махамаджонов, 69), Апшацев (Александров, 58), Джабраилов, Смелов (Джавад, 58), Лесовой (Хубулов, 46), Р. Магомедов, Сердеров (Миро, 65).
Предупреждения: Чесноков, 56, Хубулов, 60, Костанца, 64.
"Крылья Советов" обыграли махачкалинское "Динамо" в Кубке
"Динамо" Мх уступило на выезде "Крыльям Советов" в матче Кубка России (0:2).
Фото: ФК "Крылья Советов"