Евсеев объяснил поражение от "Крыльев Советов"

- Мы в первом могли использовать свои моменты. Понятно, что у соперника было больше предпосылок, чтобы реализовать моменты. Но достойно в первом тайме играли. Отдельные отрезки, может быть, выпадали, но, опять же, мы этим составом не играли. Много было новых игроков, - цитирует Евсеева "Матч ТВ".
Специалист добавил, что после перерыва характер встречи изменился из-за замен в обеих командах.
По итогам пяти матчей махачкалинское "Динамо" занимает последнее, четвёртое место в группе C с одним очком. Команда уже лишилась возможности пробиться в плей-офф Кубка России.