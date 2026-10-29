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Евсеев объяснил поражение от "Крыльев Советов"

Главный тренер махачкалинского "Динамо" Вадим Евсеев прокомментировал поражение от "Крыльев Советов" (0:2) в пятом туре группового этапа Кубка России.
Фото: "Динамо" Мх
Наставник не согласился с мнением, что его команда провела два совершенно разных тайма.

- Мы в первом могли использовать свои моменты. Понятно, что у соперника было больше предпосылок, чтобы реализовать моменты. Но достойно в первом тайме играли. Отдельные отрезки, может быть, выпадали, но, опять же, мы этим составом не играли. Много было новых игроков, - цитирует Евсеева "Матч ТВ".

Специалист добавил, что после перерыва характер встречи изменился из-за замен в обеих командах.

По итогам пяти матчей махачкалинское "Динамо" занимает последнее, четвёртое место в группе C с одним очком. Команда уже лишилась возможности пробиться в плей-офф Кубка России.

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