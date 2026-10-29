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ЦСКА забил три мяча "Локомотиву" в Кубке России

ЦСКА одержал победу над "Локомотивом" со счётом 3:1 в матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ПФК ЦСКА
Армейцы открыли счёт на шестой минуте благодаря голу Данилы Козлова. На 17-й минуте Жоао Виктор удвоил преимущество хозяев. Перед перерывом Александр Коваленко сократил отставание железнодорожников, отличившись на 38-й минуте.

На 66-й минуте защитник "Локомотива" Георгий Джикия отправил мяч в собственные ворота, установив окончательный счёт встречи.

После победы ЦСКА набрал восемь очков и поднялся на второе место в группе D. Лидирует "Ростов" с 12 баллами, а "Локомотив" замыкает таблицу с тремя очками.

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