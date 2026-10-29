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Генич высказался о причинах спада "Локомотива"

Футбольный комментатор Константин Генич предположил, что неудачные результаты "Локомотива" в нынешнем сезоне чемпионата России связаны с психологическим состоянием футболистов и отсутствием мотивации.
Фото: ФК "Локомотив"
Генич также допустил, что футболисты ожидают возможной смены главного тренера Михаила Галактионова.

- Я так думаю, что внутри "Локомотива" они себе вдолбили в голову, что этот сезон для них уже всё, провальный. Они ничего в этом сезоне уже не выиграют ни за что. Они в полной уверенности, что не вылетят, потому что им этого мастерства и класса хватит.

Пришёл новый спортивный директор, думают: "Наверное, Галактионова снимут, чего сейчас пыжиться, вот придёт новый тренер, вот тогда и начнём". И вот у меня полное ощущение, что игроки на дисциплину махнули, махнули на этот сезон, - сказал Генич на ютуб-канале "Коммент.Шоу".

После 12 туров "Локомотив" набрал 11 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче чемпионата России железнодорожники встретятся со "Спартаком" 1 ноября.

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