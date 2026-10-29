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Радимов раскритиковал "Локомотив"

Бывший футболист "Зенита" Владислав Радимов раскритиковал игру "Локомотива" и заявил, что главному тренеру железнодорожников Михаилу Галактионову предстоит проделать большой объём работы.
Фото: ФК "Локомотив"
По мнению эксперта, разговоры об улучшении состояния московской команды оказались преждевременными. Радимов обратил внимание на неудачное выступление "Локомотива" в первом тайме матча с "Ростовом", подчеркнув, что проблемы клуба требуют более серьёзных изменений.

- Говорили, что "Локомотив" выздоравливает. Что, мол, всё, вот он поправляется, на правильном пути. Но первый тайм матча с "Ростовом" показал, что здесь не только таблетки надо, а уже и антибиотики какие-то, чтобы возвращался, становился прежней грозной силой.

Поэтому работы у Галактионова непочатый край. И мы видим в таблице, что они в зоне вылета, - цитирует Радимова "Матч ТВ".

После 12 туров чемпионата России "Локомотив" занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков.

29 октября железнодорожники также встречаются с ЦСКА в пятом туре группового этапа Кубка России. На момент публикации новости "армейцы" побеждают со счётом 3:1

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