Радимов раскритиковал "Локомотив"

- Говорили, что "Локомотив" выздоравливает. Что, мол, всё, вот он поправляется, на правильном пути. Но первый тайм матча с "Ростовом" показал, что здесь не только таблетки надо, а уже и антибиотики какие-то, чтобы возвращался, становился прежней грозной силой.
Поэтому работы у Галактионова непочатый край. И мы видим в таблице, что они в зоне вылета, - цитирует Радимова "Матч ТВ".
После 12 туров чемпионата России "Локомотив" занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков.
29 октября железнодорожники также встречаются с ЦСКА в пятом туре группового этапа Кубка России. На момент публикации новости "армейцы" побеждают со счётом 3:1