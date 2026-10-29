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"Просто играют, как придется". Пономарёв раскритиковал "Локомотив" после поражения

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал Rusfootball.info победу армейцев над "Локомотивом" в матче Пути РПЛ Кубка России (3:1).
Фото: ФК "Локомотив"
- Нормальная игра со стороны ЦСКА. Армейцы на ходу и все делают правильно: открываются под мяч, взаимопонимание очень хорошее, прекрасно чувствуют игру. ЦСКА играет творчески, чего не скажешь о "Локомотиве".

"Локомотив" играет очень неэффективно, нет абсолютно никаких интересных ходов и мысли. Просто играют, как придется.

- "Локомотив" не вылетит из РПЛ?

- Нет, они не вылетят. Кое-что они могут все же. Надо учитывать, что много игроков у них летом ушло. Поэтому слишком тяжело Галактионову приходится.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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