- Нормальная игра со стороны ЦСКА. Армейцы на ходу и все делают правильно: открываются под мяч, взаимопонимание очень хорошее, прекрасно чувствуют игру. ЦСКА играет творчески, чего не скажешь о "Локомотиве".
"Локомотив" играет очень неэффективно, нет абсолютно никаких интересных ходов и мысли. Просто играют, как придется.
- "Локомотив" не вылетит из РПЛ?
- Нет, они не вылетят. Кое-что они могут все же. Надо учитывать, что много игроков у них летом ушло. Поэтому слишком тяжело Галактионову приходится.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
"Просто играют, как придется". Пономарёв раскритиковал "Локомотив" после поражения
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал Rusfootball.info победу армейцев над "Локомотивом" в матче Пути РПЛ Кубка России (3:1).
Фото: ФК "Локомотив"