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Лунёв обратился к российским футболистам, выступающим за рубежом

Вратарь московского "Динамо" Андрей Лунёв высказался об успехах российских футболистов, выступающих за зарубежные клубы.
Фото: ФК "Динамо"
Лунёв отметил достижения Арсена Захаряна, который уже дважды отличился за "Реал Сосьедад", и подчеркнул, что продолжает следить за выступлениями соотечественников в Европе.

- За наших ребят, которые выступают в Европе, можно только порадоваться. Арсен Захарян, Лёша Батраков, Матвей Сафонов, Саша Головин и другие ребята.

Всем россиянам в Европе хочется пожелать дальнейшего прогресса, чтобы они максимально ярко себя проявляли и развивались, - цитирует Лунёва "Матч ТВ".

В нынешнем сезоне Захарян провёл семь матчей за "Реал Сосьедад" во всех турнирах, забив два гола. Сам Лунёв сыграл шесть встреч за "Динамо" в чемпионате России, четыре из которых завершил без пропущенных мячей.

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