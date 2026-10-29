Лунёв обратился к российским футболистам, выступающим за рубежом

- За наших ребят, которые выступают в Европе, можно только порадоваться. Арсен Захарян, Лёша Батраков, Матвей Сафонов, Саша Головин и другие ребята.
Всем россиянам в Европе хочется пожелать дальнейшего прогресса, чтобы они максимально ярко себя проявляли и развивались, - цитирует Лунёва "Матч ТВ".
В нынешнем сезоне Захарян провёл семь матчей за "Реал Сосьедад" во всех турнирах, забив два гола. Сам Лунёв сыграл шесть встреч за "Динамо" в чемпионате России, четыре из которых завершил без пропущенных мячей.