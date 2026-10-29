Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
2 - 0 2 0
Динамо МхЗавершен
ЦСКА
3 - 1 3 1
ЛокомотивЗавершен
Балтика
2 - 3 2 3
ЗенитЗавершен

Галактионов высказался о составе перед матчем со "Спартаком"

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов рассказал о кадровой ситуации в команде перед предстоящим матчем чемпионата России против "Спартака".
Фото: ФК "Локомотив"
Специалист признал, что сейчас железнодорожники располагают ограниченным выбором футболистов.

- Все, кто был в строю, вышли. У нас сейчас небольшая обойма футболистов. При счете 1:3 мы уже думали о матче в воскресенье, - передаёт слова Галактионова "Матч ТВ".

Наставник также отметил, что после многочисленных замен в концовке встречи с армейцами на поле находилось много молодых футболистов, которым не удалось создать серьёзных угроз воротам соперника.

Напомним, 29 октября "Локомотив" проиграл ЦСКА со счётом 1:3 в Кубке России. Следующий матч железнодорожники проведут 1 ноября против "Спартака" в рамках РПЛ.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится