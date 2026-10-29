Галактионов высказался о составе перед матчем со "Спартаком"

- Все, кто был в строю, вышли. У нас сейчас небольшая обойма футболистов. При счете 1:3 мы уже думали о матче в воскресенье, - передаёт слова Галактионова "Матч ТВ".
Наставник также отметил, что после многочисленных замен в концовке встречи с армейцами на поле находилось много молодых футболистов, которым не удалось создать серьёзных угроз воротам соперника.
Напомним, 29 октября "Локомотив" проиграл ЦСКА со счётом 1:3 в Кубке России. Следующий матч железнодорожники проведут 1 ноября против "Спартака" в рамках РПЛ.