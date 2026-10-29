Аззи поделился впечатлениями от первых месяцев в ЦСКА

- Прежде всего я очень рад быть здесь.
В ЦСКА ощущаю себя частью большой семьи. Я пришёл, чтобы помогать команде. Надеюсь, в этом сезоне нам удастся завоевать трофеи. Мы приложим к этому все усилия, - сказал Аззи клубной пресс-службе.
24-летний защитник присоединился к армейцам в сентябре 2026 года, заключив контракт по схеме "4+1".
В нынешнем сезоне Аззи провёл за ЦСКА семь матчей во всех турнирах, забил один гол и не отметился результативными передачами. Единственный мяч он забил в кубковой встрече против "Ростова" (4:0).