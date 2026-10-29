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Аззи поделился впечатлениями от первых месяцев в ЦСКА

Защитник ЦСКА Мохамед Аззи рассказал о первых месяцах в московском клубе и поделился своими ожиданиями от нынешнего сезона.
Фото: ПФК ЦСКА
Алжирский футболист, перешедший из махачкалинского "Динамо", отметил тёплую атмосферу в коллективе.

- Прежде всего я очень рад быть здесь.

В ЦСКА ощущаю себя частью большой семьи. Я пришёл, чтобы помогать команде. Надеюсь, в этом сезоне нам удастся завоевать трофеи. Мы приложим к этому все усилия, - сказал Аззи клубной пресс-службе.

24-летний защитник присоединился к армейцам в сентябре 2026 года, заключив контракт по схеме "4+1".

В нынешнем сезоне Аззи провёл за ЦСКА семь матчей во всех турнирах, забил один гол и не отметился результативными передачами. Единственный мяч он забил в кубковой встрече против "Ростова" (4:0).

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