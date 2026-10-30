Футбольный агент Лепсая назвал трех российских игроков, которые могут уехать в Европу

- Мне кажется, Кисляк сегодня — главный лот из российских футболистов. Кто ещё? Глушенков, очевидно. Но, как мы уже обсуждали, Глушенков может поехать только в самый топ. Из "Зенита" ты можешь поехать только в наитопейшую команду. Ну, если ты не Кузяев.
По таланту называю Глушенкова… И Агкацев, - сказал Лепсая в видео на YouTube-канале "Лепсая Live".
В нынешнем сезоне Матвей Кисляк провел за ЦСКА во всех турнирах 16 матчей и записал на свой счет три забитых мяча. Максим Глушенков вышел на поле в составе петербургского "Зенита" в 13 встречах и отметился десятью голами и четырьмя голевыми передачами. Станислав Агкацев провел за "Краснодар" в Российской Премьер-Лиге в текущем сезоне 12 матчей, пропустил 14 мячей и сохранил ворота "сухими" в 4 встречах.
Напомним, что в летнее трансферное окно российский полузащитник Алексей Батраков перешел из московского "Локомотива" в "Галатасарай". На данный момент в топ-5 лигах Европы выступают: Матвей Сафонов ("ПСЖ"), Александр Головин ("Монако") и Арсен Захарян ("Реал Сосьедад").