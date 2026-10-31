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"Текстильщик" ушел от поражения от "Волги" на 90+3-й минуте

Ульяновская "Волга" упустила победу над "Текстильщиком" в 16-м туре Первой лиги (1:1).
Фото: ФК "Текстильщик"
Хозяева поля открыли счет на 37-й минуте после точного удара нападающего Астемира Хашкулова. Гости ушли от поражения благодаря голу с пенальти полузащитника Кирилла Никитина в компенсированное время.

Первая лига

16 тур

Гол: Хашкулов, 37 - Никитин, 90+2 (пен).

"Волга": Шакеров, Быков, Ибрагимов, Дзиов, Степанов, Костин, Шагиахметов, Гершун, Саплинов, Фольмер, Хашкулов.

"Текстильщик": Фадеев, Гузиев, Петин, Иванников, Крутовских, Иванисеня, Джебов, Ищенко (Криушичев, 60), Симонов, Михайлусов (Никитин, 46), Помалюк (Филёв, 60).

Предупреждения: Гузиев, 23, Помалюк, 30, Ибрагимов, 40, Крутовских, 58, Костин, 59.

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