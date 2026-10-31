Хавбек Дмитрий Маркитесов отличился на 45-й минуте и вывел гостей вперед. На 62-й минуте нападающий Максим Максимов удвоил счет.
Таким образом команда из Нижнекамска не выигрывает в шести матчах чемпионата кряду, потерпев за это время 5 поражений.
Первая лига
16 тур
Голы: Маркитесов, 45, Максимов, 62.
"Нефтехимик": Голубев, Хомуха, Печенкин, Кахидзе, Мусалов, Джамилов, Пяткин, Сухомлинов, Алейников (Васильев, 46), Мукба, Котик.
"СКА-Хабаровск": Штепа, Жиров, Гребёнкин (Чирков, 46), Савичев, Носков, Багиев, Маркитесов, Корян, Горелишвили (Глотов, 59), Моцпан, Максимов.
Предупреждения: Сухомлинов, 31, Гребёнкин, 40.
"Нефтехимик" уступил "СКА-Хабаровску" и продлил безвыигрышную серию
"СКА-Хабаровску" обыграл на выезде "Нефтехимик" в матче 16-го тура Первой лиги (2:0).
Фото: ФК "Нефтехимик"