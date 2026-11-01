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Прудников выделил проблему в игре "Спартака"

Бывший форвард "Спартака" Александр Прудников поделился с Rusfootball.info мыслями о предстоящем дерби команды с "Локомотивом" в 13 туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
- Какой видится расстановка сил с учётом того, что "Спартак" выиграл в Кубке России, а "Локомотив" потерпел неудачу?

- "Спартаку" надо играть стабильнее.
Надо стараться забирать свои очки. "Локомотиву" же необходимо реабилитироваться. Но думаю, что пока по игре у "Спартака" преимущество перед соперником, плюс победа в матче Кубка.

- С вашим другом Георгием Джикией, бывшим игроком "Спартака", который теперь выступает за "Локомотив", разговаривали о предстоящем дерби?

- Нет, ещё не общались.

- После автогола в кубковом матче с ЦСКА в адрес Джикии было немало критики. Это не отразится на нем негативно психологически?

- Думаю, не должно, игрок он очень опытный. И понятно, что результат зависит не только от Георгия, но и от команды в целом.
Сейчас предстоит матч со "Спартаком", встреча с бывшей командой, и настрой будет у него особенный.

- Как думаете, кого увидим в воротах "Спартака"?

- Вратарская позиция в "Спартаке" - вопрос сложный. Не знаю, кого выберут. Несмотря на то, что у команды вроде неплохие вратари, все равно там всегда какие-то проблемы. Не очень понятно, почему так происходит: немало именно вратарских ошибок.

- Как сложится предстоящая игра?

- Надеюсь, "Спартак" выиграет.

Алина Гущина, Rusfootball.info

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