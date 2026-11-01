Прудников выделил проблему в игре "Спартака"

- "Спартаку" надо играть стабильнее.Надо стараться забирать свои очки. "Локомотиву" же необходимо реабилитироваться. Но думаю, что пока по игре у "Спартака" преимущество перед соперником, плюс победа в матче Кубка.
- С вашим другом Георгием Джикией, бывшим игроком "Спартака", который теперь выступает за "Локомотив", разговаривали о предстоящем дерби?
- Нет, ещё не общались.
- После автогола в кубковом матче с ЦСКА в адрес Джикии было немало критики. Это не отразится на нем негативно психологически?
- Думаю, не должно, игрок он очень опытный. И понятно, что результат зависит не только от Георгия, но и от команды в целом.
Сейчас предстоит матч со "Спартаком", встреча с бывшей командой, и настрой будет у него особенный.
- Как думаете, кого увидим в воротах "Спартака"?
- Вратарская позиция в "Спартаке" - вопрос сложный. Не знаю, кого выберут. Несмотря на то, что у команды вроде неплохие вратари, все равно там всегда какие-то проблемы. Не очень понятно, почему так происходит: немало именно вратарских ошибок.
- Как сложится предстоящая игра?
- Надеюсь, "Спартак" выиграет.
Алина Гущина, Rusfootball.info