Жоао Виктор обозначил, на что претендует ЦСКА в этом сезоне

"На что ЦСКА все-таки претендует в этом сезоне? Вы прекрасно знаете, что ЦСКА - это большой клуб в России.
Поэтому независимо от турнира, в котором участвует команда, от того, верят в нас или нет, мы выходим с единственной целью - победить и стать чемпионом.Мне кажется, что рано, конечно, об этом говорить, но мы находимся на правильном пути", - сказал Виктор "Матч ТВ".
На данный момент московский ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 25 очков в 12 матчах. Команда Дмитрия Игдисамова одержала 7 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 1 поражение в текущем розыгрыше чемпионата. "Армейцев" опережают московское "Динамо" и петербургский "Зенит".