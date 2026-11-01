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Жоао Виктор обозначил, на что претендует ЦСКА в этом сезоне

Футболист ЦСКА Жоао Виктор ответил, на что клуб претендует в текущем сезоне.
Фото: ФК ЦСКА
Футболист сообщил, что команда стремится побеждать в каждой игре и стать чемпионом в РПЛ и Кубке России.

"На что ЦСКА все-таки претендует в этом сезоне? Вы прекрасно знаете, что ЦСКА - это большой клуб в России.

Поэтому независимо от турнира, в котором участвует команда, от того, верят в нас или нет, мы выходим с единственной целью - победить и стать чемпионом.
Мне кажется, что рано, конечно, об этом говорить, но мы находимся на правильном пути", - сказал Виктор "Матч ТВ".

На данный момент московский ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 25 очков в 12 матчах. Команда Дмитрия Игдисамова одержала 7 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 1 поражение в текущем розыгрыше чемпионата. "Армейцев" опережают московское "Динамо" и петербургский "Зенит".

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