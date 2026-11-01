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"Просто сыграем и выиграем у "Акрона". Талалаев - о серии "Балтики" без побед

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев поделился мыслями перед матчем 13-го тура РПЛ против "Акрона".
Фото: ФК "Балтика"
- Учитывая высокую плотность в турнирной таблице, серию без побед, оцените по степени значимости сегодняшнюю игру.

- Я не знаю, про какую серию без побед вы говорите. Команда очень хорошо играет в футбол. Я думаю, что сегодня матч покажет. Отдельно взятый матч без всяких серий.

Просто сыграем и выиграем у "Акрона", - сказал Талалаев в эфире "Матч ТВ".

Матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги между "Балтикой" и "Акроном" состоится сегодня, 1 ноября. Игра пройдет на "Ростех Арене" в Калининграде и начнется в 17:30 по московскому времени.

Команда Андрея Талалаева набрала 12 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. В последний раз калининградцы выигрывали в чемпионате 30 августа. Их серия без побед составляет 6 игр (2 поражения и 4 ничьих).

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