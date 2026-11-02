Телеграм-канал Opta Sports сообщает, что петербургский "Зенит" за последние два сезона пробил 21 пенальти в 43 встречах. Это самый высокий показатель во всей Европе, на второй строчке располагается "Реал" с 18 одиннадцатиметровыми ударами в 49 играх, тройку лидеров замыкает "Спортинг" с 17 пенальти в 44 матчах. Также в пятерку входит "Барселона" с 15 пенальти за 49 матчей.
Напомним, что в 13 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" одержал выездную победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 3:0. В этой встрече петербуржцы дважды исполнили пенальти и один из них реализовали. В 12 туре чемпионата России сине-бело-голубые трижды пробили с "точки" во встрече с махачкалинским "Динамо".
"Зенит" пробил больше всех пенальти в Европе за последние два сезона. Опередил даже "Реал"
Петербургский "Зенит" лидирует в Европе по количеству пробитых пенальти.
Фото: ФК "Зенит"