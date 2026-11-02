Семин назвал виноватых в нынешнем положении "Локомотива"

- Разочаровывает, что происходит в "Локомотиве"? А как она не может разочаровывать, если команда находится практически в зоне вылета? На сегодняшний день это как по игре, так и по очкам. Конечно, меня это разочаровывает.
Кто в этом виноват? Все виноваты. В клубе одного виноватого не бывает, - приводит слова Семина "Матч ТВ".
В воскресенье, 1 ноября, московский "Локомотив" уступил на домашнем стадионе столичному "Спартаку" в матче 13 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 0:4. После первого тайма красно-зеленые проигрывали в три мяча.
По итогам 13 сыгранных туров "железнодорожники" располагаются на 14 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 11 набранными очками в своем активе. Сообщалось, что в ближайшее время руководство клуба может отправить Михаила Галактионова в отставку с поста главного тренера, однако руководство публично выражало поддержку наставнику.