Лучшим игроком матча 13 тура Российской Премьер-Лиги "Крылья Советов" - "Зенит" признан полузащитник петербуржцев Артем Карпукас. Он провел на поле все 90 минут и записал в свой актив один забитый мяч.
Напомним, что сине-бело-голубые одержали выездную победу над самарцами со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Александр Соболев (дубль, один из голов - с пенальти) и Артем Карпукас. По итогам 13 сыгранных туров команда Сергея Семака возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 30 набранными очками в своем активе.
Назван лучший игрок матча "Крылья" - "Зенит". Это не Соболев
Объявлено имя лучшего игрока матча 13 тура РПЛ "Крылья Советов" - "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"