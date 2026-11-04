Информацию о включении 22-летнего футболиста в заявку национальной команды опубликовала пресс-служба Аргентинской футбольной ассоциации.
В ноябре аргентинцы проведут две встречи: 13-го числа сыграют с Уругваем, а 18 ноября встретятся с Коста-Рикой.
В нынешнем сезоне защитник провёл за "Зенит" 16 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.
Защитник "Зенита" Вега получил вызов в сборную Аргентины
Защитник петербургского "Зенита" Роман Вега получил приглашение в сборную Аргентины на ноябрьские товарищеские встречи.
Фото: ФК "Зенит"