Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Енисей
11:00
Нижний НовгородНе начат
Ленинградец
14:00
СКА-ХабаровскНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
АЕК Афины
20:45
Реал МадридНе начат
Фенербахче
20:45
ЛиверпульНе начат
Ланс
23:00
КомоНе начат
Викинг
23:00
СабахНе начат
РБ Лейпциг
23:00
Манчестер СитиНе начат
Славия
23:00
АрсеналНе начат
ПСВ
23:00
БрюггеНе начат
Боруссия Д
23:00
БетисНе начат
Порту
23:00
НаполиНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Ренн
18:30
ОлимпиакосНе начат

Защитник "Зенита" Вега получил вызов в сборную Аргентины

Защитник петербургского "Зенита" Роман Вега получил приглашение в сборную Аргентины на ноябрьские товарищеские встречи.
Фото: ФК "Зенит"
Информацию о включении 22-летнего футболиста в заявку национальной команды опубликовала пресс-служба Аргентинской футбольной ассоциации.

В ноябре аргентинцы проведут две встречи: 13-го числа сыграют с Уругваем, а 18 ноября встретятся с Коста-Рикой.

В нынешнем сезоне защитник провёл за "Зенит" 16 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится