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"Галатасарай" благодаря дублю Батракова обыграл "Штутгарт"

"Галатасарай" обыграл "Штутгарт" в матче четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов.
УЕФА
Встреча, состоявшаяся 3 ноября в Стамбуле, завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Оба мяча турецкой команды забил российский полузащитник Алексей Батраков. На 12-й минуте 21-летний футболист открыл счёт, а уже на 15-й оформил дубль. На 77-й минуте Батракова заменили.

Россиянин отличился в третьем матче Лиги чемпионов подряд. Теперь на его счету четыре гола в нынешнем розыгрыше турнира.

Голы: Батраков, 12, 15.

"Галатасарай": Чакыр, Санчес, Бардакджи, Якобс (Эльмалы, 77), Шаллаи (Синго, 68), Торрейра, Лемина (Сара, 83), Акгюн, Йылмаз (Рафаэл Леау, 68), Батраков (Сане, 77), Осимхен.

"Штутгарт": Бредлов, Шабо, Миттельштедт, Хендрикс, Фюрих (Тиагу Томаш, 82), Левелинг (Ассиньон, 75), Премель (Нарти, 75), Каразор (Шпальт, 18), Эль-Ханнус, Демирович (Пейчинович, 74), Ундав.

Предупреждения: Каразор, 2, Йылмаз, 39, Ундав, 39, Шпальт, 45+3, Премель, 61, Шаллаи, 62, Хендрикс, 79, Торрейра, 85.

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