Как пишет турецкий журналист Бурак Эрен, 21-летний россиянин находится среди приоритетных трансферных целей стамбульского клуба. При этом сам футболист также хотел бы продолжить карьеру в составе турецкой команды.
Ранее сообщалось, что "Галатасарай" уже обращался к ЦСКА с предложением о трансфере Кисляка.
В нынешнем сезоне хавбек провёл 17 матчей во всех турнирах и отдал три результативные передачи.
Кисляк определился с желаемым вариантом продолжения карьеры - источник
Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк заинтересован в переходе в "Галатасарай".
Фото: ПФК ЦСКА