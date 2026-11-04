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Кисляк определился с желаемым вариантом продолжения карьеры - источник

Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк заинтересован в переходе в "Галатасарай".
Фото: ПФК ЦСКА
Как пишет турецкий журналист Бурак Эрен, 21-летний россиянин находится среди приоритетных трансферных целей стамбульского клуба. При этом сам футболист также хотел бы продолжить карьеру в составе турецкой команды.

Ранее сообщалось, что "Галатасарай" уже обращался к ЦСКА с предложением о трансфере Кисляка.

В нынешнем сезоне хавбек провёл 17 матчей во всех турнирах и отдал три результативные передачи.

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