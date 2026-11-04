Люксембургский футболист продолжает восстанавливаться после травмы, из-за которой не играет с начала августа.
По информации Metaratings, 29-летний хавбек имеет шансы принять участие в заключительных матчах красно-белых перед зимней паузой. Пока Мартинс занимается в тренажёрном зале по индивидуальной программе.
В нынешнем сезоне полузащитник провёл пять встреч во всех турнирах и забил два мяча.
Стало известно, когда Мартинс может вернуться в состав "Спартака"
Полузащитник московского "Спартака" Кристофер Мартинс может вернуться на поле до конца 2026 года.
Фото: ФК "Спартак"