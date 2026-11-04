Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак Кострома
2 - 3 2 3
ВолнаЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Галатасарай
2 - 0 2 0
ШтутгартЗавершен
Шахтер
0 - 1 0 1
Спортинг ЛиссабонЗавершен
Вильярреал
0 - 5 0 5
ПСЖ2 тайм
Манчестер Юнайтед
1 - 2 1 2
Рома2 тайм
ЛАСК
4 - 0 4 0
Слован2 тайм
Барселона
3 - 0 3 0
Астон Вилла2 тайм
Атлетико
0 - 2 0 2
Бавария2 тайм
Буде-Глимт
0 - 0 0 0
Лилль2 тайм
Фейеноорд
0 - 3 0 3
Интер2 тайм

Стало известно, когда Мартинс может вернуться в состав "Спартака"

Полузащитник московского "Спартака" Кристофер Мартинс может вернуться на поле до конца 2026 года.
Фото: ФК "Спартак"
Люксембургский футболист продолжает восстанавливаться после травмы, из-за которой не играет с начала августа.

По информации Metaratings, 29-летний хавбек имеет шансы принять участие в заключительных матчах красно-белых перед зимней паузой. Пока Мартинс занимается в тренажёрном зале по индивидуальной программе.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл пять встреч во всех турнирах и забил два мяча.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится