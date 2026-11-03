Булыкин - о дубле Батракова в ворота "Штутгарта": он просто разрывает Лигу чемпионов

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- Батраков – просто красавец. Он уже лидер команды, тащит её. Никто не ожидал, что он так успешно начнёт свой европейский путь. Я не сомневаюсь, что скоро за ним придут топ-клубы Европы. Батраков разрывает Лигу чемпионов – просто лучший. Так держать, – сказал Булыкин.

Он считает, что россиянин уже стал лидером турецкой команды.Первый гол 21-летний футболист забил на 12-й минуте, а уже на 15-й отличился повторно, реализовав выход один на один с вратарём.Для россиянина это уже третий матч Лиги чемпионов подряд с забитыми мячами. На его счету четыре гола в нынешнем розыгрыше турнира.