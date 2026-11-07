Тренер "Рубина" ответил, будет ли подписание Ндомбеле усилением: вопрос мотивации

- Вопросов к тому, что он умеет с мячом, вообще нет. Это большой мастер, видно невооружённым глазом. Думаю, то, где он играл и кто его тренировал, говорит о том, что это большой мастер. Вопрос, наверное, только в мотивации: чего он хочет и как он хочет?
Будет ли он усилением? Опять же, вопрос мотивации. Если человек делает для себя вывод, что хочет перезапустить карьеру, то, наверное, это усиление, - цитирует Иванова Metaratings.
Напомним, что в октябре Танги Ндомбеле прибыл в расположение казанского "Рубина" на просмотр. На данный момент он является свободным агентом. Ранее Ндомбеле выступал за "Ниццу", "Тоттенхэм", "Галатасарай", "Наполи" и "Лион". Также на счету футболиста семь матчей в составе сборной Франции. В декабре ему исполнится 30 лет.
На данный момент казанцы располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 18 набранными очками в своем активе. В 14 туре Российской Премьер-Лиги клуб одержал выездную победу над "Локомотивом" со счетом 1:0.