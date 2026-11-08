"Спартак" - "Акрон": где смотреть трансляцию 14 тура РПЛ

Сегодня, 8 ноября, московский "Спартак" примет на домашнем стадионе тольяттинский "Акрон" в матче 14 тура Российской Премьер-Лиги, старт этой встречи запланирован на 16:15 по столичному времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканале "Матч Премьер", интернет-портал Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию.
После 13 сыгранных туров красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 26 набранными очками, тольяттинцы располагаются на 14 строчке с 12 баллами в своем активе.