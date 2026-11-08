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"Спартак" - "Акрон": где смотреть трансляцию 14 тура РПЛ

"Спартак" Москва - "Акрон" Тольятти: во сколько начало и где смотреть трансляцию матча 14 тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
Сегодня, 8 ноября, московский "Спартак" примет на домашнем стадионе тольяттинский "Акрон" в матче 14 тура Российской Премьер-Лиги, старт этой встречи запланирован на 16:15 по столичному времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканале "Матч Премьер", интернет-портал Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию.

После 13 сыгранных туров красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 26 набранными очками, тольяттинцы располагаются на 14 строчке с 12 баллами в своем активе.

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