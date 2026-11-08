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Радимов: "Краснодар" показал чемпионский характер в матче с ЦСКА

Бывший российский футболист Владислав Радимов прокомментировал победу "Краснодара" над ЦСКА.
Фото: ФК "Краснодар"
По словам Радимова, "Краснодар" показал чемпионский характер.

- Начало было за ЦСКА. По первому тайму он был намного лучше. Когда у тебя нападающий забивает голы — это гарантирует победу. Гонду и Мусаев не забивают так много голов, как Кордоба. Этого им не хватает.
"Краснодар" проявил терпение и показал чемпионский характер, - сказал Радимов в эфире "Матч ТВ".

В субботу, 7 ноября, "Краснодар" на домашнем стадионе одержал победу над ЦСКА в матче 14 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 4:2. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Джон Кордоба (дубль), Жоау Батчи и Даниил Уткин, в составе гостей - Матвей Кисляк и Кирилл Глебов.

Напомним, что на данный момент команда Мурада Мусаева занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 26 набранными очками, "армейцы" располагаются на четвертой строчке с таким же количеством баллов в своем активе. У "Зенита" и московского "Спартака" есть матч в запасе.

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