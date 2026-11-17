- Не ожидал, что всё будет именно так.
Главное, что мы работали как команда, профессионально. Да, могли обсуждать разное внутри клуба, иногда достаточно жёстко, так как футбол - жёсткий вид спорта с большой конкуренцией. Но мы работали вместе и шли к одной цели. Как только одно звено выпадает, начинает рушиться всё, - передаёт слова Леонченко "Чемпионат".
После 14 туров "Локомотив" с 11 очками занимает 15-е место в РПЛ. В следующем туре железнодорожники сыграют на выезде против московской "Родины".