- Мне кажется, людям, мало-мальски разбирающимся в футболе, понятно, что трансфер Парады - это распил денег, а не усиление команды.
Не знаю людей, которым кажется, что это приличный защитник. Конечно, Карседо подспорье, что он забил, хотя Парада никогда в своей карьере не забивал, что смешно. Это божье издевательство над теми, кто совершает такие трансферы, - передаёт слова Червиченко Vprognoze.ru.
Парада пополнил состав "Спартака" летом 2026 года, перейдя из испанского "Алавеса" за 5 млн евро. Соглашение защитника с московским клубом рассчитано до июня 2030 года.