Стало известно, кто возглавит "Локомотив" - источник

Сергей Овчинников будет временно исполнять обязанности главного тренера московского " Локомотива " после ухода Михаила Галактионова.

Фото: ФК "Локомотив"

Об этом в своём телеграм-канале сообщает журналист Андрей Панков.



Ранее появилась информация, что железнодорожники договорились с Галактионовым об условиях досрочного расторжения контракта. Компенсацию тренеру планируется выплачивать в рассрочку на протяжении года. Вместе с ним клуб покинут почти все помощники.



Московская команда с 11 очками располагается на 15-й строчке турнирной таблицы.