Как сообщает "Чемпионат", клуб выплатит тренеру компенсацию частями в течение года.
Об уходе Галактионова председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных объявил после домашнего поражения от "Рубина" (0:1) в 14-м туре РПЛ. При этом официального сообщения об отставке на сайте железнодорожников пока не появилось.
Ранее в СМИ появлялась информация, что сумма неустойки за досрочное прекращение контракта Галактионова может составить около 60 млн рублей.
"Локомотив" договорился с Галактионовым о расторжении контракта - источник
"Локомотив" достиг соглашения с Михаилом Галактионовым о расторжении трудового договора.
Фото: ФК "Локомотив"