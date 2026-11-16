Орлов раскритиковал Кругового за критику Глушенкова: так нельзя, вы же один хлеб едите

- Некорректно говорить игроку про игрока. Да еще о его характере. Это желание защитника ЦСКА погладить главного тренера Валерия Карпина. Наверное, ему это понравилось.
Еще же и Тюкавин выступил. Это некорректно, ребята! Вы же в одной профессии, один хлеб едите футбольный. Вы бьете по имиджу, - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
Ранее Круговой раскритиковал отношение Глушенкова к выступлениям за сборную России. Защитник ЦСКА заявил, что после выхода полузащитника "Зенита" на замену в матче с Нигерией национальная команда фактически играла вдесятером. Он также подчеркнул, что Глушенков должен выкладываться независимо от количества игрового времени.