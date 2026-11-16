Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Казахстан
2 - 2 2 2
СловакияЗавершен
Фарерские острова
1 - 0 1 0
МолдоваЗавершен
Исландия
3 - 0 3 0
ЛюксембургЗавершен
Эстония
2 - 1 2 1
БолгарияЗавершен
Литва
2 - 1 2 1
ЛихтенштейнЗавершен
Северная Македония
0 - 0 0 0
Словения1 тайм
Германия
0 - 0 0 0
Нидерланды1 тайм
Греция
0 - 0 0 0
Сербия1 тайм
Гибралтар
0 - 1 0 1
Мальта1 тайм
Швейцария
0 - 0 0 0
Шотландия1 тайм

Орлов раскритиковал Кругового за критику Глушенкова: так нельзя, вы же один хлеб едите

Комментатор Геннадий Орлов осудил защитника ЦСКА Данила Кругового за публичную критику полузащитника "Зенита" и сборной России Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Зенит"
По мнению Орлова, футболист поступил некорректно, обсуждая характер своего коллеги, и пытался таким образом угодить главному тренеру сборной России Валерию Карпину.

- Некорректно говорить игроку про игрока. Да еще о его характере. Это желание защитника ЦСКА погладить главного тренера Валерия Карпина. Наверное, ему это понравилось.

Еще же и Тюкавин выступил. Это некорректно, ребята! Вы же в одной профессии, один хлеб едите футбольный. Вы бьете по имиджу, - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

Ранее Круговой раскритиковал отношение Глушенкова к выступлениям за сборную России. Защитник ЦСКА заявил, что после выхода полузащитника "Зенита" на замену в матче с Нигерией национальная команда фактически играла вдесятером. Он также подчеркнул, что Глушенков должен выкладываться независимо от количества игрового времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится