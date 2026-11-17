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Сборная Нидерландов потерпела крупнейшее поражение в своей истории
Сегодня, 04:13
Сборная Нидерландов потерпела крупнейшее поражение в своей истории в официальных матчах, уступив Германии со счётом 0:5 в шестом туре Лиги наций.
УЕФА
Как сообщает Stats Foot, последний раз нидерландская команда проигрывала с разницей в пять и более мячей 21 октября 1959 года, когда Германия разгромила её со счётом 7:0. Однако та встреча носила товарищеский характер. Таким образом, поражение в Лиге наций стало историческим антирекордом Нидерландов в официальных играх.
Немецкая сборная завершила групповой этап на первом месте с 11 очками. Нидерланды с таким же количеством очков заняли вторую строчку.
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Сборная Нидерландов
Сборная Германии
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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