Сборная Нидерландов потерпела крупнейшее поражение в своей истории

Сборная Нидерландов потерпела крупнейшее поражение в своей истории в официальных матчах, уступив Германии со счётом 0:5 в шестом туре Лиги наций.

УЕФА

Как сообщает Stats Foot, последний раз нидерландская команда проигрывала с разницей в пять и более мячей 21 октября 1959 года, когда Германия разгромила её со счётом 7:0. Однако та встреча носила товарищеский характер. Таким образом, поражение в Лиге наций стало историческим антирекордом Нидерландов в официальных играх.



Немецкая сборная завершила групповой этап на первом месте с 11 очками. Нидерланды с таким же количеством очков заняли вторую строчку.