- Первое, что мы поправили - стандартные положения, Антон Николаевич Рогочий более детально разбирал эти моменты. В прессинге начали играть более аккуратно.
Дали футболистам уверенность, возможность раскрыться и показали на те ошибки, что были у игроков до нашего прихода, - цитирует Гацкана "Матч ТВ".
После прихода Кириченко ростовчане не потерпели ни одного поражения в пяти матчах РПЛ, заработав 11 очков. Команда с 19 очками занимает шестое место в чемпионате России. В следующем туре "Ростов" 20 ноября примет самарские "Крылья Советов".