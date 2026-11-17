- Ведь он такой же футболист. У него, у Глушенкова, есть семья, родственники, родители - как они будут к тебе относиться? Ну думайте!
Всегда надо думать над этим, когда хочешь публично что-то сказать. Сам-то ты как выглядишь? Ты же плохо выглядишь", - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
Ранее Круговой высказал претензии к отношению Глушенкова к выступлениям за сборную России. По мнению защитника ЦСКА, футболист должен полностью выкладываться на поле независимо от того, сколько игрового времени ему предоставляет тренер.