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- Криштиану - легенда португальского футбола и национальной сборной. Мы никогда не сможем забыть о Криштиану.

Наставник подчеркнул, что португальцы никогда не забудут заслуги нападающего, но уже готовы к выступлениям без него.Я проработал с ним год, и когда он позвал меня в "Аль-Наср", я сказал, что помогу ему стать чемпионом. И я не ошибся. Это реальность, о которой мы все знаем и к которой готовы, - цитирует тренера A Bola.Роналду объявил об уходе из сборной 5 ноября. За национальную команду форвард провёл 234 матча и забил 146 голов. Он выиграл Евро-2016 и дважды становился победителем Лиги наций - в 2019 и 2025 годах.