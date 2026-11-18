Экс-игрок национальной сборной Игорь Семшов похвалил Алексея Миранчука за выступление в ноябрьских матчах национальной команды.

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Это, наверное, пример того, как нужно приезжать в сборную, как нужно относиться к сборной, как нужно играть в сборной, - цитирует Семшова "РБ Спорт"

По мнению Семшова, хавбек "Атланты Юнайтед" продемонстрировал образцовое отношение к сборной, отметившись результативной игрой.- Алексей Миранчук молодец на этом сборе. Насколько мне известно, он прилетел сразу в Узбекистан, вышел, забил победный мяч, здесь [в матче против Венесуэлы] получил капитанскую повязку, действительно был заметен, вел ребят за собой, не случайно забил два мяча.В ноябре Миранчук забил три мяча в двух встречах. Его гол принёс России победу над Узбекистаном (3:2), а дубль помог обыграть Венесуэлу (2:0).