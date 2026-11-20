- Войдут сильные клубы с большими стадионами. Как "Барселона" и "Реал" играют в испанской лиге? Половина матчей заканчивается со счетом 7:0, 5:0 и так далее. Мы на это внимания не обращаем, а у нас таких матчей не бывает.
У нас "Акрон" играет с лидерами на равных. Во всем мире есть топ-клубы и остальные, - цитирует Ташуева "РБ Спорт".
Ранее стало известно, что генеральный директор махачкалинского "Динамо" на общем собрании клубов Российской Премьер-Лиги предложил расширить чемпионат России до 18 участников. Функционер в ближайшее время пообещал представить подробный план инициативы с расчетами. По информации инсайдера Ивана Карпова, расширение РПЛ может случиться уже в следующем сезоне, если клубы проголосуют "за".
На данный момент "Нижний Новгород" лидирует в турнирной таблице Первой Лиги с 46 набранными очками, на второй строчке располагается московское "Торпедо" с 35 очками, тройку лидеров замыкает екатеринбургский "Урал" с 34 баллами в своем активе.