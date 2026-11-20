Сегодня, 20 ноября, "Ростов" примет на домашнем стадионе самарские "Крылья Советов" в матче 15 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. В прямом эфире матч будет доступен на телеканале "Матч Премьер", интернет-портал Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию встречи.
На данный момент южане занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 19 набранными очками, самарцы располагаются на седьмой строчке с 18 баллами в своем активе.
РПЛ вернулась: где и во сколько смотреть трансляцию матча "Ростов" - "Крылья Советов"
Где и когда смотреть прямую трансляцию матча 15 тура РПЛ "Ростов" - "Крылья Советов".
Фото: ФК "Ростов"