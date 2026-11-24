- Решение [Хуана Карлоса] Карседо и [Франсиса] Кахигао, потому что Антон — футболист первой команды.
Было обращение, что есть такой план по задействованию игрока в "двойке". И мы с удовольствием приняли его, потому что опытный игрок нужен на поле, - цитирует Мовсесьяна "Матч ТВ".
В нынешнем сезоне Антон Зиньковский не провел ни одного матча за московский "Спартак", однако дважды вышел на поле в составе "двойки" красно-белых и записал в свой актив две результативные передачи. Рыночная стоимость 30-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 2 миллиона евро, его контракт с красно-белыми рассчитан до конца текущего сезона.