"И команда очень важна для меня, и гол очень важен. Пришлось пропустить некоторое время из-за повреждения, поэтому он точно вернет уверенность в своих силах", — заявил Вендел.
Хавбек отметил, что восстановление далось ему непросто. Вместе с медицинским штабом было принято решение отказаться от более радикальных методов лечения в пользу консервативного подхода.
"Понимаю, что еще немало работы впереди для того, чтобы выйти на свой максимальный уровень. Но я усиленно работаю, на каждой тренировке стараюсь отдавать себя", — добавил бразилец.
Победа над самарцами позволила "Зениту" завершить групповой этап Кубка России без поражений. Петербуржцы выиграли все шесть встреч и заняли первое место в группе C с 17 очками.
Следующим соперником команды Сергея Семака станет ЦСКА в чемпионате России.
Источник: "Матч ТВ"