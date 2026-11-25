Сегодня, 25 ноября, казанский "Рубин" примет на домашнем стадионе московскую "Родину" в матче шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по столичному времени, стали известны стартовые составы команд:
"Рубин": Нигматуллин, Рожков, Урозов, Мальдонадо, Кабутов, Грипши, Йочич, Ходжа, Безруков, Шабанхаджай, Моторин.
"Родина": Свинов, Гогличидзе, Наде, Танеев, Сокол, Фищенко, Рейна, Ушатов, Максименко, Абдусаламов, Тимошенко.
После пяти сыгранных туров казанцы занимают третье место в квартете А с 4 набранными очками, подопечные Джонатана Альбы располагаются на последней строчке с 3 баллами в своем активе.
"Рубин" и "Родина" объявили составы на матч 6 тура Кубка России
"Рубин" Казань и "Родина" Москва объявили стартовые составы на матч 6 тура Кубка России.
Фото: ФК "Родина"