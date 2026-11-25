По информации источника, Эсекьель Барко не полетит со "Спартаком" в Оренбург на матч Кубка России, так как продолжает восстановление после травмы. Его участие в матче 16 тура РПЛ с "Факелом" также под вопросом.
Завтра 26 ноября, московский "Спартак" сыграет на выезде с "Оренбургом" в матче шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по столичному времени.
В нынешнем сезоне Барко провел за красно-белых во всех турнирах 12 матчей и записал на свой счет два забитых мяча и пять результативных передач.
Источник: Metaratings.
Барко не отправится со "Спартаком" на матч Кубка России - источник
Эсекьель Барко не полетит со "Спартаком" на матч Кубка России
Фото: ФК "Спартак"