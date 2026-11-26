- Не совсем понимаю идею расширения, в этом будто бы нет никакого смысла.
Сейчас в РПЛ и так много средних матчей. С расширением их может стать еще больше. Не уверен, что с добавлением двух-четырех команд станет больше зрелищности. Тут нужно хорошо всем подумать, насколько это действительно будет полезным, - передаёт слова Андреева "Спорт-Экспресс".
Инициативу по увеличению числа участников РПЛ с 16 до 20 клубов ранее выдвинули генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов и ряд других руководителей команд высшего дивизиона.