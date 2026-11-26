Андреев объяснил, почему не видит смысла в расширении РПЛ

Экс-спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев усомнился в том, что увеличение количества клубов в РПЛ пойдёт на пользу российскому футболу.

Фото: РПЛ





- Не совсем понимаю идею расширения, в этом будто бы нет никакого смысла.

Сейчас в РПЛ и так много средних матчей. С расширением их может стать еще больше. Не уверен, что с добавлением двух-четырех команд станет больше зрелищности. Тут нужно хорошо всем подумать, насколько это действительно будет полезным, - передаёт слова Андреева



Инициативу по увеличению числа участников РПЛ с 16 до 20 клубов ранее выдвинули генеральный директор махачкалинского " По его мнению, появление дополнительных участников в высшем дивизионе может негативно сказаться на зрелищности чемпионата.Сейчас в РПЛ и так много средних матчей. С расширением их может стать еще больше. Не уверен, что с добавлением двух-четырех команд станет больше зрелищности. Тут нужно хорошо всем подумать, насколько это действительно будет полезным, - передаёт слова Андреева "Спорт-Экспресс" Инициативу по увеличению числа участников РПЛ с 16 до 20 клубов ранее выдвинули генеральный директор махачкалинского " Динамо " Шамиль Газизов и ряд других руководителей команд высшего дивизиона.