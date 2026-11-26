- Сергей Иванович даёт веру в себя и возможность раскрепоститься, что мы всё можем. Понятно, что у него есть своё тактическое видение, он нам даёт его.
Мы не можем работать без тактики и просто разговаривать. Есть план на игру и та вера в футболистов, которую даёт Овчинников, - цитирует Щетинина "Чемпионат".
Вчера, 25 ноября, московский "Локомотив" на домашнем стадионе уступил "Ростову" в матче шестого тура общего этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 0:2. Забитыми мячами отметились Имран Азнауров и Кирилл Чебураков. Столичный клуб досрочно вылетел из турнира, а южане стали победителями квартета.
Напомним, что в ноябре "железнодорожников" временно возглавил Сергей Овчинников - под его руководством команда одержала победу в 15 туре РПЛ над "Родиной" со счетом 1:0.