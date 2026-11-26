- Я не очень хорошо его ещё знаю, но он пришёл к нам с хорошей энергией, а также его помощники.
Он пытается сделать всё от себя возможное. Знаю, что он в прошлом был игроком, видел видео, - цитирует Ньямси "Совспорт".
Вчера, 25 ноября, московский "Локомотив" на домашнем стадионе уступил "Ростову" в матче шестого тура общего этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 0:2. Забитыми мячами отметились Имран Азнауров и Кирилл Чебураков. Столичный клуб досрочно вылетел из турнира, а южане стали победителями квартета.
Напомним, что в ноябре "железнодорожников" временно возглавил Сергей Овчинников - под его руководством команда одержала победу в 15 туре РПЛ над "Родиной" со счетом 1:0.