Захарян сыграл в проигранном матче "Реала Сосьедад" с "Кристал Пэлас"

"Реал Сосьедад" с российским полузащитником Арсеном Захаряном в составе уступил на выезде "Кристал Пэлас" в пятом туре общего этапа Лиги Европы (1:2).

Фото: Getty Images

Все три мяча на стадионе "Селхерст Парк" были забиты после перерыва. Гости вышли вперёд на 66-й минуте, однако вскоре остались в меньшинстве из-за удаления Хона Мартина. Уже на 73-й минуте Жан-Филипп Матета восстановил равенство, реализовав пенальти. Победный гол лондонской команды на 82-й минуте забил Дуайт Макнил.



Захарян покинул поле на 76-й минуте, не отметившись результативными действиями.

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Реал Сосьедад