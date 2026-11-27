Форвард Владимир Писарский объяснил, почему его переход в "Крылья Советов" был ошибкой.

Фото: ФК "Крылья Советов"

— Да, в "Крыльях". Я получил хороший контракт и расслабился. Вернее, первое время я еще был заряжен, старался и тренировался на должном уровне. Но потом понял — переход в "Крылья" был ошибкой.

По словам Писарского, переход в "Крылья" был ошибкой - у него пропало желание играть.Почему? Как показало время, я не подходил под стиль Игоря Осинькина. Игра строилась через короткий и средний пас, было мало передач и прострелов с флангов — того, где я полезен. Шансов забить у меня практически не было.Владимир Писарский перешел в самарские "Крылья Советов" из "Оренбурга" в январе 2023 года за 1,4 миллионов евро. Ранее он выступал за омский "Иртыш", а из самарского клуба уходил на правах аренды в "Сочи". Всего форвард провел за самарцев во всех турнирах 40 матчей и записал на свой счет семь забитых мячей и две результативные передачи.Напомним, что летом 2025 года нападающий Владимир Писарский был дисквалифицирован РФС на четыре года, три из которых - условно, за косвенное участие в ставках на футбол. Затем срок был увеличен на четыре месяца - он закончился в ноябре этого года, и теперь Писарский вновь имеет право выступать на профессиональном уровне. На данный момент он выступает за медиафутбольный 2DROTS.